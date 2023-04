Arnar Vidarsson: "Tijdstip van mijn ontslag bij IJsland is onbegrijpelijk"

Want het ontslag kwam er vorige week na een 7-0-zege tegen Liechtenstein in de EK-voorronde. "De grootste overwinning aller tijden van IJsland", onderstreept Vidarsson. "3 dagen ervoor hebben we wel met 3-0 verloren tegen Bosnië. Geen goede match van ons. We speelden passief en met de handrem op."

Vidarsson: "Dit is heel zuur"

Vidarsson stelt zich vragen bij zijn ontslag en kadert zijn regeerperiode bij IJsland.

"Ik ben bondscoach geworden in 2021, nadat de nationale ploeg in een storm was terechtgekomen door grensoverschrijdend gedrag."



"Ik mocht 6 spelers die beschuldigd waren van seksueel geweld niet selecteren", vertelt Vidarsson.



"Maar in juni 2022 is heel de situatie opgeklaard en konden we ons beginnen te concentreren op het voetbal. Sindsdien hebben we 10 matchen gespeeld, de match tegen Bosnië was onze eerste nederlaag."

Vidarsson had dan ook niet verwacht dat hij nu al zijn C4 zou krijgen. "Het tijdstip is voor mij onbegrijpelijk. Het ontslag is heel zuur."



Is de IJslander nu vrij op de markt als trainer? "Ik heb nooit iets gepland in mijn leven, zeker niet als coach. Ik zie wel wat er op mijn weg komt", omzeilt Vidarsson een beetje de vraag.