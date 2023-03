Arnar Vidarsson wordt na 7-0-zege toch ontslagen als bondscoach in IJsland

7-0. Dat was de uitslag van de laatste match van Arnar Vidarsson als bondscoach van IJsland. Een ruime zege, ook al was het tegen voetbaldwerg Liechtenstein.

Maar Vidarsson kon daarmee niet goedmaken dat er eerder in de week verloren werd tegen Bosnie-Herzegovina. Daar ging IJsland met 3-0 de boot in. Zo staat het land met 3 punten nu pas op plek 4 in groep J.

IJsland wil zich absoluut plaatsen voor het EK. In 2016 stuntte het land nog door de kwartfinales te bereiken. Ook op het WK van 2018 waren de IJslanders erbij.