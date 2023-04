Jelle Vossen begraaft strijdbijl niet na nieuwe mokerslag: "Geloof in gekke ontknoping"

"We hebben 80 minuten het gevoel gehad dat we iets gingen kunnen forceren, dan komt de mentale klap nóg harder aan."

"Frustrerend! We krijgen heel veel mentale tikken te verduren de laatste tijd", baalde Jelle Vossen na de wedstrijd. "Het is de rode draad doorheen ons seizoen."

Het ligt niet aan onze drive of goesting, maar we missen kwaliteit aan de bal.

"Het is aan ons om steeds op te veren. Nu ook opnieuw", klonk het bij Vossen. "Het ligt niet aan onze drive of goesting, maar we missen - zoals vandaag - wel wat kwaliteit aan de bal. "

Hopen op "gekke ontknoping"

Net na de winterstop leek Zulte Waregem nochtans even herboren. Met transfers als Ruud Vormer en Christian Brüls kwam er een nieuw elan binnen het team. In topwedstrijden tegen Genk, Antwerp en in de beker moest het kwalitatief toen niet veel onderdoen voor hun tegenstander.



De redding leek even bijna een formaliteit te worden, maar drie maanden later zit Zulte Waregem in nog slechtere papieren. "Het klopt inderdaad dat we toen in een goede flow zaten, maar echt veel punten hebben we daar ook niet mee gekocht."

"We staan waar we staan omdat we de kansen die we krijgen niet benutten. We zijn te kwetsbaar en slikken te veel doelpunten. Zonder iemand met de vinger te wijzen, moeten we die realiteit onder ogen durven zien."