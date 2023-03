Valentine Dumont verbetert voor de 7e keer het Belgische record op de 200m vrije slag

Op Mallorca nam Valentine Dumont deel aan de Spaanse kampioenschappen. Ze won er de 200 meter vrije slag in 1'57"91. Dat is 7 honderdsten sneller dan de tijd die ze 2 jaar geleden in Hongarije had gezwommen.



Voor de 22-jarige Dumont is het al de 7e keer dat ze het Belgische record op deze afstand verbetert. De eerste keer was al in 2017, op 16-jarige leeftijd.



Dumont heeft ook nog de Belgische records in groot bad op de 400m vrije slag en 200m vlinderslag- in handen.