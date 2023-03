In Monaco, Spanje of met Vlaamse koffieritjes: hoe stomen Grote 3 zich klaar voor de Ronde?

Herentals, Monaco of Spanje. Na hun titanenduel in Harelbeke gingen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar elk hun weg. Op sneukeltocht naar de laatste paar procentjes voor de Ronde van Vlaanderen. Waar en hoe bereiden de drie topfavorieten zich voor op de Hoogmis? Wij gingen op zoek.

Van der Poel: met een Spaans accent

Mathieu van der Poel is zaterdag - na zijn tweede plaats in de E3 Saxo Classic - meteen naar Spanje vertrokken. Hij verblijft er net zoals in het tussenseizoen in Dénia. Deze keer maakt hij - in tegenstelling tot het tussenseizoen of richting het WK veldrijden - geen gebruik van de befaamde hoogtekamers die daar aanwezig zijn. "Initieel hadden we zijn deelname aan Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen nog opengelaten, maar toen we het slechte weer zagen, hebben we die wedstrijden toch definitief geschrapt", legt ploegleider Christoph Roodhooft uit. "In Spanje ontloopt hij de barre weersomstandigheden en kan hij in betere omstandigheden trainen en recupereren. We hebben dan ook de inspanning geleverd om hem nog naar daar te krijgen."

We zijn niet specifiek met de Kwaremont bezig, dergelijke inspanningen zitten automatisch in zijn training Christoph Roodhooft

Van der Poel is er momenteel zonder ploegmaats aan het trainen. Oscar Riesebeek is woonachtig in die streek, maar de Nederlander gaat niet meteen op pad met zijn landgenoot - die een specifiek individueel programma aan het afwerken is.

"Zondag heeft hij een langere rit gedaan, de volgende dagen zal hij vooral nog wat accenten leggen in enkele kortere trainingssessies."

Van der Poel ging deze zomer al op stage in Dénia.

Toevallig "accenten" van 4 minuten en 27 seconden? De tijd die Pogacar nodig had om in de E3 de Oude Kwaremont op te vlammen.

"We zijn niet specifiek bezig met de Kwaremont an sich, maar inspanningen van die duur zitten wel automatisch in zijn trainingsschema verweven." Hopend een accent aigu gezet te hebben, keert Van der Poel donderdagavond terug naar België. Zaterdagmiddag sluit hij op hotel aan bij de rest van de ploeg. "Want een verkenning doen we dit jaar niet", legt Roodhooft uit. "De finale is al jaren dezelfde en we wilden de buitenlandse renners toch nog wat meer tijd met hun familie gunnen."

Van Aert: in Vlaamse velden

Oost west, thuis best. Wout van Aert heeft er - in tegenstelling tot zijn twee voornaamste concurrenten - voor gekozen om deze week toch in België te blijven. Met een extra wedstrijd op de teller (Gent-Wevelgem) wil hij het verschil maken. Die keuze pakte voorlopig goed uit: van zijn demonstratie in Gent-Wevelgem zal zijn moraal allerminst gezakt zijn. Daags na de E3 en ook na Gent Wevelgem genoot onze landgenoot verder nog van twee deugddoende koffieritjes. Zijn recuperatietrainingen duurden respectievelijk 2 en 1 uur. (zie hieronder)

Familiemens Van Aert koos deze strategie ook om dichter bij zijn gezin en vrienden te zijn in aanloop naar een van de belangrijkste - misschien wel dé belangrijkste dag van zijn koersseizoen. Gisteren ging hij bijvoorbeeld met zijn makkers Daan Soete en Jan Bakelants nog een training van bijna 140 kilometer afwerken. Het trio was vier uur onderweg. Vanaf donderdag is de family time over. De kopman van Team Jumbo - Visma gaat dan samen met zijn gele garde de finale van Vlaanderens Mooiste verkennen. De dagen die daarop volgen staan in het teken van frisheid voor de start.

Pogacar: Dwars door Monaco

Ook Pogacar koos er - net zoals Van der Poel - voor om buitenlandse oorden op te zoeken na het titanenduel in Harelbeke. De kopman van UAE schrapte eerder al zijn deelname aan Dwars door Vlaanderen en koos er dus voor om zijn koershardheid in de E3 al aan te scherpen. Handig meegenomen: de Sloveen kon daardoor op zaterdag nog op een vliegtuig naar zijn thuisbasis in Monaco stappen. "Ook om in warmer weer te trainen en toe te leven naar de Ronde van Vlaanderen", liet persverantwoordelijke Luke Maguire weten. "Hij zal thuis nog enkele langere sessies in het zonnetje afwerken."

Pogacar is naar Spanje getrokken om in warmer weer wat langere sessies af te werken Luke Maguire