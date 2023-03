Antwerps 3x3-team zet professionalisering door: "Maar zoeken nog vaste trainingslocatie"

Team Antwerp zal de komende 2 jaar door het leven gaan als 3x3 Antwerp TOPdesk. Dankzij de financiële steun van de nieuwe sponsor kan de nummer 5 van de wereld verder professionaliseren.

"We zijn supergelukkig met deze overeenkomst. We kunnen nu een organisatorische duizendpoot in dienst nemen die zoveel mogelijk administratieve last kan wegnemen bij de spelers", vertelt kapitein Nick Celis.

Hoofdsponsor TOPdesk zal het team ook ondersteunen bij de aankoop van een officiële 3x3-vloer, al knelt daar ook nog wel een schoentje.