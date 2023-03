"Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar koersen in de Champions League plus"

Onze wielercommentator Christophe Vandegoor blikt terug op het koersweekend met winst van Van Aert in de E3 en de geste van Van Aert in Gent-Wevelgem. "Laporte en de andere ploegmaats zullen nog meer door het vuur gaan voor Van Aert", weet hij. "Om Pogacar en Van der Poel zondag in de val te lokken?"