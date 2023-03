Ex-F1-kampioen Nelson Piquet moet 900.000 euro betalen voor racistische opmerking over Lewis Hamilton

Piquet maakte de beledigende opmerkingen in een podcast die in november 2021 werd opgenomen, maar die pas vorige zomer de ophef creëerde. Piquet gaf zijn mening over de botsing tussen Hamilton en Verstappen in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.



Verstappen, die een relatie heeft met Piquets dochter Kelly, crashte hard en moest zelfs voor onderzoek naar het ziekenhuis. Piquet gebruikte in de podcast een woord over Hamilton dat in Brazilië als racistisch wordt beschouwd.



Hij ontkende zelf wel dat het zo bedoeld was. In een fragment dat later opdook, maakte Piquet ook homofobe opmerkingen over de Britse rijder die 7 wereldtitels veroverde.



De Braziliaan, wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987, bood excuses aan voor zijn "ondoordachte" opmerkingen. De organisatie van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA veroordeelden de uitlatingen van de Braziliaan.



Hamilton noemde het "een ouderwetse manier van denken die geen plaats verdient in onze sport".