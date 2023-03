Sluwe Van Aert klopte Van der Poel ook in strijd om een badkamer: "Tankkaart had ik al"

Opvallend moment gisteren enkele honderden meters voor de top van de Tiegemberg. Plots nam Wout van Aert met enkele stevige pedaalslagen de kop van het weggereden droomtrio.

Wat bleek: bovenaan was er een premie van 3.000 euro voor badkamermeubelen te verdienen.

"Ik heb die dan maar snel meegenomen", lachte Van Aert achteraf.

"Mijn ploegmaats zullen blij zijn. Ik wist dat enkel Belgen en Nederlanders in aanmerking kwamen. (fijntjes) Uiteraard heb ik Tadej en Mathieu niet ingelicht, want dan gingen we er wellicht echt voor gesprint hebben."

Zijn Nederlandse concurrent moest om het voorval lachen: "We waren niet op de hoogte", grijnsde Van der Poel. "Maar Wout heeft wel gezegd dat hij die premie met ons zou delen."

Een dollende Bert De Backer zag in het moment dan weer een teken dat Van Aert niet heel overtuigd was van een latere zege.

"Ik dacht: ik pak alles vandaag", reageerde Van Aert gevat. "Die tankkaart (er viel via een andere sponsor ook een jaar gratis brandstof te winnen, red.) heb ik al. Dus daar heb ik niet voor gereden."