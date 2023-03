VIDEO: Franse skiër Simon Billy pakt snelheidsrecord met 255,5 km/u in zijn achtertuin

Billy behoort tot een beroemde familie van snelheidsskiërs uit Vars, waar de enige piste ter wereld ligt die gehomologeerd is om snelheidsrecords op te vestigen. Vars is een dorpje van geen 1.000 inwoners in het departement Hautes-Alpes, waar iedereen iedereen kent.



"Het was de run van mijn leven", triomfeerde Billy. "Ik was sereen en vol vertrouwen bij de start."



"Dit record bij mij thuis is een collectieve overwinning. Ik maakte hier al heel wat records mee. Vandaag werd een kinderdroom realiteit."