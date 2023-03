Doelman in Chili scoort met uittrap van 101m verste goal ooit

Bekijk de verre goal van doelman Requena:

Aanvraag bij Guinness World Records

Een kwartier voor tijd wilde Requena de bal opnieuw in het spel brengen tegen Colo-Colo met wat een snelle, simpele uittrap leek. Maar zijn collega-doelman Brayan Cortes stond ver uit zijn 16 en de bal botste over de onfortuinlijke keeper, die vergeefs nog achter de bal richting doel holde.



Volgens TNT Sports Chile overbrugde de bal van Requena een afstand van 101 meter, wat de verste goal in de geschiedenis zou zijn, als Guinness World Records dit erkent.



Het huidige record staat op 96,01 meter van Tom King, die in 2021 doeltreffend was met Newport County tegen Cheltenham Town in de Engelse 4e klasse.



"Ik vroeg clubmanager Juan Silva of de club de recordaanvraag effectief zou doen en hij antwoordde "Ja, natuurlijk"", vertelde een blije Requena aan Radio Bio Bio.



De Chileense bond (ANFP) belde al met Silva over de afmetingen van het veld. Dat meet 105 bij 75 meter. Requena: "Als dat zo is, zou mijn goal logischerwijze meer dan 100 meter moeten zijn, want de kleine backlijn is 5 meter."