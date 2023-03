Breuk in het schouderblad voor Julie De Wilde na ongelukkige val in Brugge-De Panne

"Nooit een goed teken als je naar je sleutelbeen grijpt"

Met een 13e plaats in de Ronde van Drenthe en een 7e plaats in Nokere Koerse had de snelle Julie De Wilde bewezen dat het met haar vorm steeds beter ging. Ook in De Panne hing een topnotering in de lucht. Tot één moment van oplettendheid van Alice Barnes, die het achterwiel van haar voorgangster aantikte.



De Wilde bleef minutenlang op de grond liggen, tastend naar haar schouder. In het ziekenhuis van Veurne zagen ze een breuk in het rechterschouderblad.

"Julie is redelijk pijnvrij, maar na een grondiger onderzoek morgen kunnen we bekijken hoe haar revalidatie zal verlopen."

De kans lijkt in ieder geval vrij klein dat De Wilde dit voorjaar nog in actie komt.