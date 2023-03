Pfeiffer Georgi wint Brugge-De Panne dankzij ploegenspel, Shari Bossuyt eindigt 5e

Pfeiffer Georgi (winnares): "Dit is mijn eerste zege in de WorldTour en daar ben ik heel blij mee. We kwamen naar hier om agressief te koersen. We wisten dat we niet tot de finish moesten wachten, aanvallen was de opdracht. Ik heb zo hard mogelijk gereden, mijn benen deden pijn (lacht)."

Lorena Wiebes (3e): "Ik zag het wel aankomen, omdat ik er alleen voor stond in de finale. DSM heeft het slim gespeeld. En ik zat naar de klote toen Georgio ging. Maar de vorm zit goed en ik kijk al uit naar zondag."

Shari Bossuyt (5e): "Ik denk niet dat er meer in zat, toch niet in de sprint. Jammer dat we in De Moeren Maike (van der Duin, haar ploeggenote, red) verloren. En toen Georgi vertrok, had ik mijn cartouche net verschoten."