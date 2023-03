Gerben Thijssen: "Met de benen van Shari zou ik misschien al meer hebben gewonnen"

Voor het koppel staan er belangrijke weken voor de deur. Shari Bossuyt en Gerben Thijssen rijden deze week allebei de Classic Brugge-De Panne. Bossuyt rijdt ook Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.



Gerben Thijssen hoopt dat hij mag deelnemen aan Gent-Wevelgem bij de mannen, maar zijn ploeg Intermarché - Circus - Wanty zet in die wedstrijd vol in op Biniam Girmay. "Ik heb lang gepraat met Aike Visbeek (performance manager) over Gent-Wevelgem. De ploeg zet vol in op Biniam."



"Aike Visbeek is een man van principes. Als hij een plan heeft, is het moeilijk om hem te overtuigen om me toch te laten rijden. We denken dat het nog een jaar te vroeg is, maar in de toekomst moet het wel lukken."