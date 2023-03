Arnaud De Lie (95e) na debuut in Milaan-Sanremo: "Ik besefte het al op de Capi"

Met Caleb Ewan en Arnaud De Lie had Lotto - Dstny twee ijzers in het vuur voor Milaan-Sanremo. De jonge De Lie kon zichzelf in Italië geen laat verjaardagscadeau schenken. De donderdag 21 jaar geworden De Lie loste op de Cipressa en eindigde als 95e op meer dan 5 minuten van winnaar Mathieu van der Poel.

"Voor mij draaide het om zo veel mogelijk ervaring op te doen en ik heb uit mijn eerste deelname aan Milaan-Sanremo veel geleerd", reageert De Lie. De snelle man moest net voor de top van de Cipressa het peloton laten rijden.

"Ik besefte al tijdens de beklimmingen van de Capi dat het supergevoel er niet was en ik heb me dan ook volledig in dienst gesteld van de ploeg. Zo heb ik mijn steentje bijgedragen om Caleb in een goeie positie richting de Cipressa te loodsen."

De Lie draaide na een ferme inspanning als een van de eerste renners de Cipressa op met in zijn spoor Ewan. "Helemaal voorin opdraaien gaf me echt een kick. Daarna probeerde ik mijn wagonnetje nog aan te haken, maar uiteindelijk moest ik passen."

De Lie raakte nooit meer voorin en bolde als 95e 5'43" na Mathieu van der Poel over de finish in Sanremo. Toch onthoudt hij het positieve. "Dit was alvast een goeie kennismaking met Milaan-Sanremo. Dit smaakt naar meer." De eerstvolgende koers van De Lie is Gent-Wevelgem volgende week zondag.