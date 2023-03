Cristiano Ronaldo en vrije trappen was de laatste jaren niet altijd een geslaagd huwelijk, maar bij zijn Saudische club Al Nassr heeft de Portugees er nog eens eentje binnen gejast. Met zijn rake vrije trap bracht Ronaldo zijn team langszij tegen Abha, ploegmaat Anderson Talisca zorgde wat later voor de zege vanaf de stip: 2-1. Al Nassr is de nummer 2 in Saudi-Arabië, op één puntje van leider Ittihad FC.