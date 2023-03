Favorieten blikken vooruit op Milaan-Sanremo: "Maar ik ben geen favoriet", verrast Tadej Pogacar

Voor weinig koersen komen op voorhand zoveel renners in aanmerking voor de zege: sprinters, klimmers, punchers, tijdrijders, ... Hoe schatten ze zelf hun kansen in aan de vooravond van het eerste monument van het seizoen?

Tadej Pogacar: "Ik ben geen favoriet"

"Milaan-Sanremo is een prachtige koers. Ik ken de wegen hier goed, want ik woon niet zo veraf (in Monaco, red). Op training neem ik er de Poggio soms bij."



"In mijn hoofd heb ik verschillende scenario's hoe de koers kan verlopen. Maar het blijft een onvoorspelbare koers." "Ik zie mezelf eigenlijk niet als favoriet, maar misschien kan ik wel verrassen. Alleen is de klim niet zwaar genoeg om alleen te gaan. Een solo is het veiligst, maar de adrenaline die je na 300 kilometer krijgt om te sprinten is ook niet te versmaden." "Er zijn heel veel concurrenten, ik begin er zelfs niet aan ze op te sommen. Wout van Aert? Die is zeer goed. Hij kan een van de grootste uitdagers worden."

Wout van Aert: "Goed genoeg om te winnen"

"Na die ziekte sta ik nu waar ik moet staan, denk ik. Ik hoop morgen heel goed te zijn en daarna misschien nog een procentje te winnen voor de volgende koersen. Maar ik ben goed genoeg om te winnen." "Ik denk dat Tadej Pogacar het deze keer anders zal aanpakken. Toen heb ik zelf ook veel energie verbruikt door al zijn aanvallen op de Poggio te pareren." "Voor de rest verwacht ik ook een sterke Julian Alaphilippe. Die wordt nu misschien wat onderschat, maar die weet perfect hoe hij een aanval moet timen op de Poggio. En ik denk ook aan Jasper Philipsen. Ik zie hem meegaan over de Poggio."

Mathieu van der Poel: "Je kunt ook winnen met mindere dag"

"Vorig jaar was het een verrassing dat ik aan de start stond van Milaan-Sanremo, maar ik rijd er wellicht mijn beste editie (hij werd 3e, red). Ik weet nu wat ik moet doen om te winnen."

"Mijn ideale scenario is om alleen weg te springen op de Poggio en dan solo naar de finish te trekken. Alleen zijn daar nog maar een paar renners in geslaagd."

"In de Tirreno was het gevoel nog niet top, maar dat is al weer een week geleden. Morgen kan het gevoel ineens anders zijn. En je kunt Milaan-Sanremo ook winnen met een mindere dag." "Nu komen al mijn doelen voor het voorjaar eraan. Als ik er morgen tussenuit zou vallen, dan heb ik pas iets om mij zorgen over te maken."

Jasper Philipsen: "Pogacar gevraagd het rustig aan te doen"

"Ik geef mijzelf 1% kans, maar als je ziet wie hier allemaal aan de start staat, vind ik dat nog altijd een goeie kans." "Ik heb de voorbije dagen een goed gevoel opgedaan. Ik heb er vertrouwen in dat de benen goed zullen zijn. Alleen ben ik nog niet in die situatie geweest, dus het is aan mij om mij te bewijzen." "Ik heb deze week nog een berichtje gestuurd naar Pogacar (zijn ex-ploegmaat) om hem te vragen om het rustig aan te doen. Maar hij zal daar wellicht niet naar luisteren."

Arnaud De Lie: "Afstand schrikt mij niet af"

"Dit is mijn eerste koers als prof in Italië en ik ben supergemotiveerd. Caleb Ewan en ik zijn allebei snel, dus het is voor ons beiden een mooie kans." "Het doel is om dat klimmetjes, allez dat zware klimmetje, te overleven. De conditie is nog altijd goed en de afstand (300 kilometer, red) schrikt mij ook niet af. Ik heb dit seizoen al 2 trainingen van 7 uur gedaan."

Julian Alaphilippe: "Ik zal alleen maar verbeteren"

"Ik weet niet of ik net in tijd in vorm ben. De Tirreno was een belangrijke week voor mij. Ik zal zeker beter zijn dan toen en alleen maar blijven verbeteren dit voorjaar." "Of ik gewoon Pogacar moet volgen op de Poggio? Ja, maar dan is het nog niet voorbij. De koers wordt maar gereden op de Via Roma."

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

"Vorig jaar was ik hier bij mijn debuut in een monument meteen 12e. Ik heb niet het gevoel dat ik toen fouten gemaakt heb, alleen moet ik gewoon nog wat beter worden. Misschien moet ik in de finale wat slimmer en meer gefocust zijn." "Ik voel mij oké. Hier hebben we naartoe gewerkt. Ik heb er wel vertrouwen in."

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)