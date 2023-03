Tom Pidcock past voor Milaan-Sanremo: "Hij heeft een lichte hersenschudding"

Tom Pidcock had van Milaan-Sanremo een van zijn grote doelen van het seizoen gemaakt. Met de Strade Bianche had hij al een grote vis op Italiaanse wegen op zak, dus met de vorm bij de Brit zat het wel snor.



Maar twee valpartijen in Tirreno-Adriatico eisten hun tol. Onderzoeken hebben uitgewezen dat Pidcock daarbij een lichte hersenschudding heeft opgelopen. Hij wordt nu voor onbepaalde tijd uit koers gehouden.



"Uiteraard is dit een ontgoocheling, zowel voor Tom als voor de ploeg", zegt ploegleider Rod Ellingworth. "In de Strade zagen we dat hij in vorm was en die vorm wou hij doortrekken naar Milaan-Sanremo."



"Maar de gezondheid van onze renners is onze eerste prioriteit. Hij zal de adviezen van onze dokters nauwgezet volgen om zo 100% fit zijn klassieke voorjaar te kunnen hervatten."