Nog 500 dagen tot de Olympische Spelen: "650 euro voor een ticket is zeker niet overdreven"

Over exact 500 dagen vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs plaats. Dat lijkt veraf, toch is het niet evident om aan tickets te komen door de grote vraag en hoge prijzen. Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC, weerlegt de kritiek: "Je moet er rekening mee houden dat je naar een event gaat kijken dat 1 keer in de 100 jaar zo dichtbij is."

Cédric Van Branteghem stelt 500 dagen voor de Olympische Spelen vast dat veel Belgen tickets op de kop willen tikken voor Parijs 2024. "Voor de Belgen ligt Parijs veel dichterbij dan voor veel Fransen. 2,5 uur rijden en je bent er. Net daarom is er heel veel animo om te gaan", zegt de CEO van het BOIC. Tijdens de eerste fase van de ticketverkoop kwam er wel veel kritiek op de (te) hoge prijzen. Van Branteghem is het daar niet helemaal mee eens en nuanceert. "Van de 10 miljoen tickets kost de helft minder dan 50 euro. 1 miljoen tickets kost zelfs maar 24 euro. Er zijn heel veel mogelijkheden om tegen een aanvaardbare prijs naar Belgische atleten te gaan kijken." Dat er tickets tot 650 euro in omloop zijn, vindt Van Branteghem evenmin vreemd: "Is 650 euro voor een ticket veel? Natuurlijk. Maar je moet er ook rekening mee houden dat je naar een event gaat kijken dat 1 keer in de 100 jaar zo dichtbij is." "De allerbeste atleten zijn aanwezig op de Spelen. Als je dat in perspectief zet met de vraag die ernaar is, dan is 650 euro zeker niet overdreven."

Is 650 euro voor een ticket veel? Natuurlijk. Maar je moet er ook rekening mee houden dat je naar een event gaat kijken dat 1 keer in de 100 jaar zo dichtbij is. Cédric Van Branteghem (CEO van het BOIC)

"Mogelijkheid om tickets voor ploegsporten uit te wisselen tussen verschillende landen"

Overmorgen kunnen geïnteresseerden zich registreren voor de tweede fase van de ticketverkoop. "Een populaire discipline zoals BMX freestyle is al uitverkocht. Maar voor de andere individuele disciplines op de Spelen zijn nog heel veel tickets beschikbaar", weet Van Branteghem.

De Belgische fan wil uiteraard landgenoten zoals Nafi Thiam, Noor Vidts of de Belgische hockeymannen aan het werk zien. Kan je daar specifieke tickets voor kopen? “Dat is de bedoeling", zegt Van Branteghem. "Bij de Belgische hockeyploeg, die nog niet geselecteerd is voor de Spelen, ligt het speelschema nog niet vast. Daar is het dus nog altijd een gokje wagen." "Er zal wel een methode zijn om de tickets voor ploegsporten tussen verschillende landen te verhandelen op een platform zodat je alsnog het land van je keuze kan volgen."

Cedric Van Branteghem is de CEO van het BOIC.

Belgium House voorgesteld

Voor de supporters die er niet bij kunnen zijn in het stadion, heeft het BOIC een alternatief. Het stelde dinsdag het Lotto Belgium House voor. Dat is de ontmoetingsplaats voor Belgische atleten en supporters tijdens de Spelen. Het Belgium House wordt ondergebracht in de Salons Hoche. De eventlocatie ligt in hartje Parijs, op een steenworp van de Arc de Triomphe. De olympische sites zijn ook vlakbij. In het Belgium House kunnen de Belgische supporters topprestaties vieren met de atleten, medaillewinnaars krijgen er een extra ceremonie. De wedstrijden kunnen er op groot scherm gevolgd worden. Verder zullen er bekende Belgische dj's en artiesten optreden. Noor Vidts, 4e op de Olympische Spelen van Tokio op de zevenkamp, beleefde zelf de Spelen van 2012 in Londen als supporter. "We hadden geen tickets en bleven er kamperen om er de sfeer op te snuiven. Ik ben toen ook in het Belgium House geweest. Daar is mijn droom eigenlijk begonnen."

Noor Vidts werd op de vorige Spelen 4e op de zevenkamp.

Voor een Belgium House van de grootorde van die in Parijs moeten we al teruggaan naar de Spelen van Londen in 2012. Toen kwamen er 30.000 gasten over de vloer.



Voor de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 was er enkel een hospitality house "Casa Belgium", waar het BOIC vier "Team Belgium parties" organiseerde tijdens de Spelen. De Spelen van Tokio 2020 vonden dan weer plaats zonder toeschouwers.



Live te volgen bij Sporza