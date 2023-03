Ajay Mitchell, Belgische basketbaltopper in de VS: "NBA is geen droom meer, maar een doel"

Het debuutseizoen van Mitchell was al verbluffend en in zijn 2e jaar in de VS heeft hij nog een enorme stap vooruitgezet. Met een gemiddelde van ruim 16 punten per wedstrijd en meer dan 5 assists is de jonge Belg de beste speler van zijn team.

Ajay Mitchell is de zoon van de voormalige Amerikaanse profbasketballer Barry Mitchell en een Belgische moeder. Mitchell junior is bezig aan zijn 2e seizoen bij de universiteit van Santa Barbara in Californië, kortweg UCSB.

Vorig jaar grepen we er net naast en dat was toch een flinke teleurstelling. Het is geweldig dat we het nu wel gehaald hebben.

"Ik ben wel een beetje moe nu", lacht Mitchell na 3 wedstrijden in evenveel dagen. "Maar ik ben wel heel blij dat we het Big West Championship gewonnen hebben en dat we mogen deelnemen aan het NCAA Tournament."

"Vorig jaar grepen we er net naast en dat was toch een flinke teleurstelling. Het is geweldig dat we het nu wel gehaald hebben. Kampioen worden was ook ons doel. Ik kijk enorm uit naar het NCAA-toernooi. Het gevoel is heel goed."

"Ik ben heel blij met wat onze ploeg dit jaar getoond heeft. We hebben wat blessures gehad, maar daarmee zijn we goed omgegaan. Ook toen we een keer 3 keer op rij verloren, hebben we goed gereageerd, met goed basketbal. Ik ben echt trots op dit team."

