Sébastien Ogier wint zijn 7e Rally van Mexico, Neuville schuift ultiem op naar plek 2

Het is Sébastien Ogier (Toyota) gelukt. Hij is voor de zevende keer de eindwinnaar van de Rally van Mexico gewonnen, het derde van 13 evenementen binnen het World Rally Championship (WRC). De Fransman won de Power Stage over het Mexicaanse gravel voor onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) en de Brit Elfyn Evans (Toyota). Met zeven overwinningen is Ogier nu recordhouder. Een record dat hij eerder deelde met zijn landgenoot Sebastien Loeb, die zes keer won in Mexico. Thierry Neuville won op zondag nog twee etappes (SS20 en SS22) na er op zaterdag ook al vier te hebben gepakt en eindigde als tweede in de Power Stage achter Ogier. Het verschil met Elfyn Evans (Toyota), derde was 27"5. Regerend kampioen Kalle Rovanperä (Toyota) werd vierde in voor de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai). In de tussenstand van het kampioenschap leidt Ogier met 56 punten, voor Neuville,(53 punten) en Rovanperä, derde met 52 punten.

Thierry Neuville won op zondag nog twee etappes (SS20 en SS22) na er op zaterdag ook al vier te hebben gepakt en eindigde als tweede in de Power Stage achter Ogier. Het verschil met Elfyn Evans (Toyota), derde was 27"5. Regerend kampioen Kalle Rovanperä (Toyota) werd vierde in voor de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai). In de tussenstand van het kampioenschap leidt Ogier met 56 punten, voor Neuville,(53 punten) en Rovanperä, derde met 52 punten.

Sébastien Ogier begint vandaag als leider aan de laatste wedstrijddag. Alleen Evans en Neuville zijn - zonder pech of fouten - nog enigszins een bedreiging. Met een voorsprong van 35,8 seconden kon Ogier de rally proberen controleren. De Fransman won op zaterdag twee klassementsritten en sloot de dag af met exact evenveel voorsprong als na de eerste klassementsrit. Met 35,8 seconden achterstand lijkt Evans uitgeteld voor de eindzege, al moet er altijd een slag om de arm gehouden worden met de toch uitdagende en met zijn 35.63 km ook wel lange klassementsrit van Otates, die de rijders zondagochtend te verwerken krijgen. "Ik denk dat we een mooie voorsprong hebben", zei Ogier zaterdag. "Na de crash van Lappi wijzigden we onze aanpak. We moesten niet al te veel risico's nemen en zijn er toch in geslaagd om onze voorsprong te vergroten. Zondag wordt nog een lange dag. We kunnen het ons niet veroorloven om te ontspannen."

Sébastien Ogier (Toyota) is de nieuwe leider, nadat de Fin Esapekka Lappi (Hyundai) in de openingsrit van de derde dag gecrasht was en had moeten opgeven. De Brit Elfyn Evans is opgeschoven naar de tweede plaats en volgt op 27"3 van zijn Franse teamgenoot. Thierry Neuville (Hyundai) is nu derde, op 38"9 Ogier. Na 10 km in de 11e klassementsrit verloor Lappi de controle over zijn auto, waarna die met de achterkant tegen een elektriciteitspaal botste. De paal brak af en kwam dwars over de weg te liggen, waarna de organisatie genoodzaakt was de rode vlag te zwaaien en de rit stop te zetten. Lappi en zijn copiloot kwamen ongedeerd uit de wagen. Zijn Hyundai is zwaar beschadigd. Ogier won de klassementsrit, voor Evans en Neuville. Aan de finish werd Ogier op de hoogte gesteld van de crash van Lappi. "Goh, dit is zo jammer voor hem. Ik geniet altijd van de strijd. Vrijdag was hij verbluffend snel. Dit is echt jammer", reageerde de Fransman.



Na 10 km in de 11e klassementsrit verloor Lappi de controle over zijn auto, waarna die met de achterkant tegen een elektriciteitspaal botste. De paal brak af en kwam dwars over de weg te liggen, waarna de organisatie genoodzaakt was de rode vlag te zwaaien en de rit stop te zetten.



Lappi en zijn copiloot kwamen ongedeerd uit de wagen. Zijn Hyundai is zwaar beschadigd.



Ogier won de klassementsrit, voor Evans en Neuville. Aan de finish werd Ogier op de hoogte gesteld van de crash van Lappi. "Goh, dit is zo jammer voor hem. Ik geniet altijd van de strijd. Vrijdag was hij verbluffend snel. Dit is echt jammer", reageerde de Fransman.

Dit is wellicht een van de beste dagen in mijn carrière. Dat ik als leider Ogier zou afhouden, was nooit in mijn stoutste dromen voorgekomen. Esapekka Lappi, leider na dag 2.

Esapekka Lappi (Hyundai) staat na dag 2 aan de leiding. De Fin won 5 van de 8 klassementsritten op vrijdag en heeft 5"3 seconden voorsprong op de Fransman Sébastien Ogier (Toyota). Welshman Elfyn Evans (Toyota) is derde, Thierry Neuville (Hyundai) vierde. Hij blijft uitzicht houden op het podium, op 39"8 seconden van zijn teammaat. Nadat de Est Ott Tänak (Ford) donderdag de eerste 2 ritten won, was Lappi vrijdag de snelste in 2 van de 3 ochtendritten en nog eens 3 van de 5 namiddagritten. Ogier won 2 ritten, Dani Sordo (Hyundai) was de laatste ritwinnaar. Neuville kende de nodige problemen. Door de turboproblemen van Tänak had de Belg de ondankbare taak als tweede om een deel van het veegwerk voor zijn rekening te nemen. Op weg naar de voorlaatste rit bleek ook de schokdemper rechts achteraan volledig geblokkeerd. Maar daar bleef het niet bij.



Nadat de Est Ott Tänak (Ford) donderdag de eerste 2 ritten won, was Lappi vrijdag de snelste in 2 van de 3 ochtendritten en nog eens 3 van de 5 namiddagritten. Ogier won 2 ritten, Dani Sordo (Hyundai) was de laatste ritwinnaar.



Neuville kende de nodige problemen. Door de turboproblemen van Tänak had de Belg de ondankbare taak als tweede om een deel van het veegwerk voor zijn rekening te nemen.



Op weg naar de voorlaatste rit bleek ook de schokdemper rechts achteraan volledig geblokkeerd. Maar daar bleef het niet bij.

We hadden een kapotte linkervooras en we waren bang dat de aandrijfas zou breken. Na elke etappe moesten we een herstelling uitvoeren. We hebben het geluk dat we aan de finish zijn. Hebben een 20-tal seconden voorsprong op Rovanperä en minder dan 10 seconden achter op Evans. Dan kan ik alleen maar zeggen dat we het goed deden. Thierry Neuville

Esapekka Lappi (Hyundai) rijdt aan de leiding van de Rally van Mexico. De Fin heeft 1'4 seconden voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is vijfde op 23,2 seconden van zijn Finse teamgenoot. WK-leider Ott Tänak (Ford Puma Rally1) kreeg al snel af te rekenen met een turboprobleem. Tänak won vorige nacht de twee korte klassementsritten en was bijgevolg de eerste leider in de Rally van Mexico. Na zijn zege in Zweden pakte de Est de leiding in het WK en dus moest hij op vrijdag als eerste de baan op. Na welgeteld 15,8 km moest Tänak zijn wagen met een turboprobleem aan de kant zetten. De Est begon te sleutelen, kon uiteindelijk terug vertrekken en bereikte alsnog de finish. M-Sport kreeg in dezelfde rit nog een tik toen Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) aan de binnenkant van een bocht een rotsblok aantikte en daarbij een wiel afbrak. En alsof het nog niet genoeg was ging privé-rijder Jourdan Serderidis (Ford Puma Rally1) in de fout en lagen er drie van de vier M-Sport wagens in de lappenmand. Tänak kon de wedstrijd voortzetten, maar dat was niet het geval voor Loubet en Serderidis. Esapekka Lappi won uiteindelijk de eerste klassementsrit. Ogier won de tweede klassementsrit en was daarbij 0.4 sec sneller dan Lappi. De Fin was dan weer de snelste tijdens de derde klassementsrit en trekt met een bonus van 1.4 sec richting assistentie. De Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1) ging van de baan en moest opgeven.

Tänak won vorige nacht de twee korte klassementsritten en was bijgevolg de eerste leider in de Rally van Mexico. Na zijn zege in Zweden pakte de Est de leiding in het WK en dus moest hij op vrijdag als eerste de baan op. Na welgeteld 15,8 km moest Tänak zijn wagen met een turboprobleem aan de kant zetten. De Est begon te sleutelen, kon uiteindelijk terug vertrekken en bereikte alsnog de finish.

M-Sport kreeg in dezelfde rit nog een tik toen Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) aan de binnenkant van een bocht een rotsblok aantikte en daarbij een wiel afbrak. En alsof het nog niet genoeg was ging privé-rijder Jourdan Serderidis (Ford Puma Rally1) in de fout en lagen er drie van de vier M-Sport wagens in de lappenmand. Tänak kon de wedstrijd voortzetten, maar dat was niet het geval voor Loubet en Serderidis. Esapekka Lappi won uiteindelijk de eerste klassementsrit.



Ogier won de tweede klassementsrit en was daarbij 0.4 sec sneller dan Lappi. De Fin was dan weer de snelste tijdens de derde klassementsrit en trekt met een bonus van 1.4 sec richting assistentie. De Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1) ging van de baan en moest opgeven.





