Kompany wuift snelle terugkeer bij City weg: "Ben momenteel een trainer van Championship-niveau"

Het gaat Vincent Kompany momenteel voor de wind bij Burnley.



Soeverein leider in de Championship met 10 punten voorsprong op eerste achtervolger Sheffield United én een kwartfinale van de FA Cup in het verschiet tegen oude liefde Manchester City.



In aanloop naar die bekerclash haalde Pep Guardiola alvast de loftrompet boven voor zijn voormalige kapitein. "Hij is voorbestemd om coach te worden van Manchester City", vertelde de Spaanse tacticus.



Een mooie uitspraak, maar de Belgische coach blijft voorlopig met beide voeten stevig op de grond. "Ik ben een Championship-manager en dat is mijn niveau momenteel", zegt hij in een gesprek met de Britse openbare omroep.



"Ik focus mij gewoon om Burnley beter te maken en dan zullen we zien. Misschien wordt het wel duidelijk hoe ver ik nog van dat niveau verwijderd ben. Maar uiteindelijk werk ik gewoon zo hard als ik kan om steeds beter te worden."