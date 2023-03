87 Wereldbekerzeges! Mikaela Shiffrin slalomt ook Ingemar Stenmark voorbij

Tot vandaag deelde Mikaela Shiffrin het record van 86 zeges met Ingemar Stenmark. Gisteren kwam ze met winst in de reuzenslalom in Are op gelijke hoogte van de inmiddels 66-jarige Zweedse legende, vandaag overtroefde ze hem.

Stenmark gunt het Shiffrin van harte. "Dit is fantastisch voor haar", reageert hij. "Nog meer omdat ze het record pakt in Are, waar ze ook haar allereerste WB-zege boekte."

Shiffrin slalomde in beide runs naar de snelste chrono. Ze won in 1'41"77, voor de Zwitserse Wendy Holdener (tweede op 92 honderdsten) en de Zweedse skiester Anna Swenn Larsson (derde op 95 honderdsten).

De Amerikaanse was al langer zeker van een vijfde grote kristallen bol, de trofee voor de laureaat van de algemene Wereldbeker.

Ook de Wereldbekers slalom en reuzenslalom zijn een prooi voor Shiffrin. Volgende week staan in Andorra de slotmanches op het programma.