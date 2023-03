Roglic laat fles knallen op indoor podiumceremonie: "Not only rain, also some champagne"

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam eigenlijk als invaller naar de Tirreno-Adriatico, maar hij doet het meer dan goed. De Sloveen ging al voor de tweede dag op een rij met de ritwinst lopen. En hij pakte in een klap ook de leiderstrui.

"Ik voelde me er klaar voor, maar eerlijk gezegd ben ik wel verrast dat ik hier al twee keer heb gewonnen", was hij eerlijk. "Dat is echt cool, dit is echt geweldig. Ik kom nog maar net terug na mijn val."

"Vandaag was ik meer relaxed dan gisteren. Dat hielp. Ik heb nu al meer bereikt dan ik hoopte voor ik naar hier afreisde."



Door het hondenweer werd de podiumceremonie naar binnen verplaatst. Bij de zegebloemen hoorde ook een grote fles champagne.

"Maak ik die dan hier open?", wilde Roglic weten. En ondanks het protest bij de organisatie deed hij het toch. Hij spoot de champagne leeg op enkele leden van de pers.

"Not only rain, also some champagne", rijmde hij prompt. En hij nam een stevige teug.