Primoz Roglic sprint door weer en wind naar 2e ritzege en is nieuwe leider

Primoz Roglic heeft toegeslagen in een winderige 5e etappe in Tirreno-Adriatico. Op de ingekorte slotklim van de koninginnenrit was de tegenwind een gesel voor de klassementskanonnen, die dan maar zouden sprinten in Sassotetto. Door de bonificatieseconden neemt ritwinnaar Roglic de leiderstrui over van Lennard Kämna.