Mathieu van der Poel haakte gisteren snel af: "Of hij zich zorgen maakt? Neen, absoluut niet"

Mathieu van der Poel zei donderdagochtend bij de start al dat het "kantje boord" zou worden en bij de aanval van Julian Alaphilippe gisteren viel zijn masker meteen af.

Van der Poel stuurde uit, kwam daarna nog twee keer terug, maar de beklimming was gewoon te hoog gegrepen. Dat gaf hij zelf ook toe.

"Ik voelde me niet zo goed en ik kon het tempo niet volgen. Het was een zware finish. Misschien te zwaar, maar ik had ook niet mijn beste benen", vertelde hij gisteren.

"Of hij zich zorgen maakt? Neen, absoluut niet", vulde ploegmaat Gianni Vermeersch vandaag aan. "Dit is de voorbereiding op de klassiekers die komen. We zijn hier goed aan het werk."

"We hebben gewoon training nodig om onze vorm nog dat tikkeltje omhoog te brengen."

"Maar we hebben al een rit gewonnen en onze Tirreno is al geslaagd. We kijken uit naar de klassiekers. Met ons vertrouwen zit het goed, zeker wel."