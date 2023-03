El Khannouss leeft met Genk toe naar clash met Union: "In de titelstrijd kan het snel gaan"

Alle ogen in de competitie zullen dit weekend gericht zijn op de Cegeka Arena, waar leider Genk het opneemt tegen eerste achtervolger Union. De fiere Limburgse leider verloor de voorbije weken dan wel wat glans, het zelfvertrouwen is er niet aangetast, verzekert goudhaantje Bilal El Khannouss (18). "Ik geef ons veel kans tegen Union."

"Het wordt zondag opnieuw knokken"

Met Club Brugge-Standard en Anderlecht-Cercle Brugge staan er dit weekend nog interessante wedstrijden op het programma - in de strijd voor de top vier en de top acht -, maar dé wedstrijd van de speeldag wordt wellicht de topper tussen leider Genk en nummer twee Union.

"Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons", beseft ook Genks goudhaantje El Khannouss. "Want als we winnen vergroten we onze voorsprong opnieuw. Union is een heel sterke tegenstander, met een speciale manier van spelen. Maar ik geef onszelf veel kans. We zijn voorbereid."

Uiteindelijk gebeurt alles in de play-offs en de punten worden nog gehalveerd. Het kan heel snel gaan, in goede of slechte zin. Bilal El Khannouss

El Khannouss verwacht zich aan een viriele partij. "Maar afgelopen zondag tegen STVV was het wellicht nog erger. Sint-Truiden speelt nog agressiever en intensiever dan Union. Maar het wordt zondag opnieuw knokken."

De titelkansen van Genk staan of vallen wel niet met het resultaat zondag, weet ook El Khannouss. "Uiteindelijk gebeurt alles in de play-offs en de punten worden nog gehalveerd. Het kan heel snel gaan, in goede of slechte zin. We willen alles winnen tot aan de play-offs, maar alles zal daar beslist worden."

Onder coach Wouter Vrancken is El Khannouss een onbetwiste titularis bij Genk.

"Kritiek hoort bij mijn proces"

De laatste weken verloor de fiere leider wat van zijn pluimen, met een nederlaag tegen Antwerp en gelijkspelen tegen Mechelen en STVV. "Het is zo'n periode dat het net iets minder loopt", zegt El Khannouss.

"Maar het vertrouwen in elkaar is nog steeds heel groot. We hebben allemaal hetzelfde doel, zo hoog mogelijk eindigen. Daar vechten we elk weekend voor."

Het is zo'n periode dat het net iets minder loopt, maar het vertrouwen in elkaar is nog steeds heel groot. Bilal El Khannouss