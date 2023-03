De Lie stapelt "gemiste examenkansen" op in Parijs-Nice: "Hij wordt niet genoeg omringd in de hectiek"

Einde van de sprintkansen in Parijs-Nice. Dat zal een jonge Belg betreuren. Arnaud De Lie imponeerde vroeg in het seizoen met zijn machtsvertoon, maar beet in Frankrijk drie keer in het zand. "Hij heeft leergeld betaald", oordelen Renaat Schotte en José De Cauwer.

Leergeld op WorldTour-niveau

Drie keer spartelde Arnaud De Lie van wiel naar wiel in de hectische sprints van Parijs-Nice. "Je kon er ook helemaal geen lijn in trekken", vertelt José De Cauwer. "Merlier, Pedersen en Kooij toonden dat ze daar wel mee om kunnen." "En De Lie lijkt leergeld te betalen", pikt Renaat Schotte in. "De Lie rijdt de eerste keer misschien zelfs de snelste sprint. Hij kwam nog van verder dan Merlier. Al moet hij inderdaad leergeld betalen op het WorldTour-niveau", gaat zijn collega akkoord.

"Ploegmakker Guarnieri - de man die het moet doen - neemt niet de leiding en neemt jongens als Brent Van Moer niet onder zijn vleugels. Daarom beginnen ze rondom te kijken. De trein staat duidelijk niet op de rails, Lotto - Dstny mist absoluut iemand zoals Jasper De Buyst."

De Lie kon hier op de een of andere manier niet zijn examen afleggen. José De Cauwer

Welke trein staat wel op de rails? "Want het gevoel dat je krijgt, is eigenlijk dat geen enkele trein het hier voor elkaar krijgt", vindt Schotte.

"Dat komt ook omdat de treinen er niet zijn", antwoordt De Cauwer. "Er is geen Van Lerberghe, geen Morkov, geen De Buyst... Die mannen maken een verschil. Als je ziet hoe Van der Poel Philipsen afzet in de Tirreno, dat is hier niet aanwezig." "De renners komen van alle kanten. Het parcours werkt dat in de hand met twee rotondes in de laatste anderhalve kilometer. De Lie kon hier op de een of andere manier niet zijn examen afleggen."

Wordt De Lie te weinig omringd?

"De opmerking van buitenaf luidt dan waarschijnlijk: De Lie wordt te weinig omringd", legt onze commentator een conclusie voor. "Of is dat te kort door de bocht?"

"Dat is niet te kort door de bocht, maar de realiteit", vindt De Cauwer. "Guarnieri is niet de jongste meer en past ook beter in een verhaal waar anderen de leiding nemen, zoals een De Buyst. Nu kan of durft Lotto-Dstny niet. Het is hectisch, niet elke renner is daarvoor geschikt."

"Er is nog werk aan de winkel. Het is voor de ploeg ook niet makkelijk om je renners daarvoor te motiveren en het aan te leren. Al moet je ook gewoon die snelheid kunnen ontwikkelen."

Parijs-Nice is niet Bessèges, waar er geen gewring is. José De Cauwer