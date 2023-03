Sterke Olav Kooij bezorgt Jumbo-Visma nieuw succes in Parijs-Nice

Jumbo-Visma heeft opnieuw raak geschoten. Dit keer was het sprinter Olav Kooij die met de bloemen ging lopen. De 21-jarige Nederlander was de snelste man in de 5e etappe in Parijs-Nice. Tim Merlier werd 3e. Arnaud De Lie sprintte niet mee voor de prijzen. In het algemeen klassement blijft Tadej Pogacar leider na een rustig dagje.