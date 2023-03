Castors en Kangoeroes strijden straks om Beker van België: "Het kan beide kanten uit"

Het is een logische bekerfinale vanavond in Vorst, want met Kangoeroes en Castors staan de huidige nummers 1 en 2 uit de Top Division Women tegenover elkaar. Kangoeroes Mechelen lijkt op papier lichtjes favoriet: het team van coach Arvid Diels verloor in de eigen competitie nog geen enkele keer.

"Maar toch verwacht ik een spannende match", blikt Sofie Hendrickx vooruit. "In de competitie was het verschil 10 punten, dat is niks in basketbal. Ik denk dat het beide kanten uit kan."

"Misschien helt de balans iets meer over richting Kangoeroes, maar Castors is als ploeg wel iets breder. Voor mij is er geen uitgesproken favoriet. Beide ploegen zullen zich niet zomaar gewonnen geven. Ze maken allebei kans om de beker te winnen. Wie het best voor de dag komt, wordt de winnaar."