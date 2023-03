Noa Lang werpt zich op als leider: "Ik wil mijn vertrouwen aan de anderen doorgeven"

Club Brugge staat vanavond voor een schijnbaar onmogelijke opdracht, een 0-2 goedmaken in de Champions League op Benfica. Maar Noa Lang gelooft er nog in: "In voetbal kunnen vreemde dingen gebeuren." De Nederlander zoekt een verklaring voor de enorme dip van Club: "Ik voel me daar wel verantwoordelijk voor."

Scott Parker heeft het volle vertrouwen in Noa Lang. De geplaagde coach bracht gisteren de Nederlandse aanvaller mee naar de persconferentie. Die zit zelf ook boordevol vertrouwen.



"Ik kijk uit naar de match, we hebben niets te verliezen. We weten wat we moeten doen. Ik ga genieten, net als de rest van de ploeg. En je weet allemaal dat in voetbal vreemde dingen kunnen gebeuren."



De ploeg is uit vorm, maar Lang zelf is een lichtpuntje. Hij lijkt daar niet onder te lijden. "Ik ben een speler die het verschil hoort te maken. Ik begrijp dat er veel van mij wordt verwacht."



"Daar houd ik van. Het is aan mij om te proberen heel belangrijk te zijn en door te gaan. Ik voel me daar wel verantwoordelijk voor, net als voor de mindere resultaten. Dat betekent dat ik toch meer moet doen."

Iedereen weet dat we in een heel moeilijke situatie zitten. Ik probeer iemand te zijn die het team daaruit kan helpen. Noa Lang

De 1/8e finales van de Champions League zijn een unicum voor Club, maar de spits die met Oranje op het WK was, wil meer. "Ik denk dat ik nog verder dan de 1/8e finales van de Champions League hoor te spelen in de toekomst."



"Mijn motivatie is heel groot: dit is de Champions League. Hier droom je van als kleine jongen. Er is geen mooier podium in clubvoetbal. Ik geniet ervan en ben dankbaar dat ik hier mag staan met deze mooie club."



"We hopen de kwartfinale te halen, dat is steeds dichter bij waar ik hoor", volgde een knipoog.