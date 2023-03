Israel-Premier Tech vist de 40-jarige Domenico Pozzovivo nog op

De Italiaanse veteraan Domenico Pozzovivo ondertekende vandaag na een lange flirt een contract bij Israel-Premier Tech. Vorig seizoen droeg Pozzovivo het shirt van Intermarché Wanty-Gobert.

De Italiaan maakt al sinds 2005 deel uit van het peloton en fietste ook voor onder meer Colnago, AG2R, Bahrain Merida en Team Qhubeka.

"Ondanks zijn gevorderde leeftijd, heeft hij bewezen nog iets in de tank te hebben", zegt teameigenaar Sylvan Adams. "Hij zal ons team versterken in de Giro en de Italiaanse klassiekers."

Pozzovivo eindigde vorig jaar als achtste in de Ronde van Italië, op ruim zeventien minuten van de Australische winnaar Jai Hindley (BORA - hansgrohe). Het was de zevende keer dat hij in de Giro in de top 10 finishte, met een vijfde plaats in 2018 en 2014 als uitschieters. Een keer won hij een etappe, in 2012.

Pozzovivo wordt bij IPT teamgenoot van onder meer Ben Hermans, Jens Reynders, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.