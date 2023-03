Is dit de ploegentijdrit van de toekomst? "Je wint als team, maar je kan als individu ook iets rapen"

Er werd vooraf niet te veel verwacht van de ongebruikelijke ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar Renaat Schotte en José De Cauwer hebben het Franse gerechtje met plezier opgepeuzeld. Hoe schatten zij het experiment in?

"Ik heb ervan genoten", vat José De Cauwer samen in zijn terugblik met Renaat Schotte op het experiment in Parijs-Nice. In de ploegentijdrit op dag 3 telden de individuele tijden van de renners. "Het was een beetje vanalles en nog wat en vooral de indeling van de laatste kilometer was voor de nieuwe leider de juiste. Dit heeft dus toch wel wat teweeggebracht." Magnus Cort snelde met een laatste streep nog naar het geel, al greep hij met zijn EF-Easy Post net naast de ritwinst. De hamvraag: is dit dan een blijvertje? "Het is iets bijkomends voor een ploegentijdrit." "In andere gevallen moet je met z'n vieren finishen en dan verlies je soms meer tijd. Hier kon je als individu winnen." "Dat maakt het aantrekkelijk. Je wint als team, maar je kan als individu nog iets extra's rapen."

Door al die tijdrijders kan Jonas Vingegaard misschien minder rekenen op klimmers en staat hij er straks sneller alleen voor. We moeten afwachten of deze sterke tijdritploeg geen nadeel wordt. José De Cauwer

De ploegentijdrit is de voorbije jaren weggedeemsterd wegens te ouderwets en niet sexy genoeg. Is dit dan de TTT van de toekomst? "Van mijn mag het", stelt onze analist, "maar dan moet je je er echt wel op voorbereiden. We zagen ook een goeie Simon Yates en David Gaudu. Er is over nagedacht. Het geeft iets extra's." "Jumbo - Visma is naar deze koers gekomen met deze ploeg voor deze dag, maar ze blijven misschien een beetje onder de verwachtingen. Al mag je dat niet zeggen, want misschien trap je dan op iemands tenen." "Ze hebben gewonnen, maar nu komt het tweede gedeelte van deze rittenkoers." "Door al die tijdrijders kan Jonas Vingegaard misschien minder rekenen op klimmers en staat hij er straks sneller alleen voor. We moeten afwachten of deze sterke tijdritploeg geen nadeel wordt."

Morgen volgt de eerste test bergop