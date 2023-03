Jumbo-Visma wint aantrekkelijke ploegentijdrit, net geen geel voor Nathan Van Hooydonck

Vroeg in de wedstrijd zette Jayco AlUla een eerste richttijd neer. De Australische ploeg was met grote voorsprong de snelste aan het tussenpunt en de finish. 33'59" was hun eindtijd.

Jumbo-Visma werd vooraf als grote favoriet aangeduid en het maakte die rol ook waar. Aan het tussenpunt deed het maar 1 seconde beter dan Jayco, aan de streep werd die bonus uitgebouwd tot 4 seconden. Dat leek op dat moment voldoende voor de dagzege.

Op die manier springt kopman Jonas Vingegaard over rivaal Tadej Pogacar in het klassement.

UAE en Pogacar reden toch een sterke tijdrit. De Sloveen kwam alleen binnen en beperkte de schade na een fantastische eindsprint.

11 seconden is zijn achterstand op Vingegaard in het klassement (nadat hij de voorbije dagen al 12 bonificatietellen had gesprokkeld).