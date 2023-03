Kijk vanavond naar Roeselare-Piacenza in CEV Cup: "Je raapt niets tegen de Italianen als je zelf niet top bent"

Roeselare rekende enkele weken geleden af met Maaseik in de kwartfinales van de CEV Cup, nu wacht de Italiaanse bekerwinnaar Piacenza.

"Het gebeurt niet zo vaak dat een team met zoveel klasse en potentieel op Belgische bodem speelt. Het is een echte kans om volleybal van de bovenste plank te bekijken."

Had je me 2 of 3 weken geleden gevraagd wat de kansen van Roeselare waren, dan gaf ik hen zeker een realistische kans. Maar intussen heeft Piacenza in de Italiaanse bekerfinale iedereen weggeblazen.

"Het is een pleiade aan vedetten, maar Piacenza heeft wel een heel moeilijke eerste seizoenshelft gehad. Er is zelfs al een trainerswissel doorgevoerd."

Maar intussen heeft Piacenza de nationale beker gewonnen. "Dat was een Final Four en daarin hebben ze de tegenstand echt weggeblazen."

"Dit is dus misschien niet het goeie moment om tegen hen te spelen, maar in de vorige ronde verloor Piacenza in Montpellier en moesten ze alles goedmaken thuis."

"Dat betekent dat ze toch kwetsbaar zijn of geweest zijn. Dan moet je zelf top zijn en dat is de eerste opdracht van Roeselare."