Tim Merlier laat Soudal-Quick Step nog eens voluit vieren: "Ons teamwerk was onbeschrijfelijk goed"

Een deugddoende overwinning, zowel voor Tim Merlier als voor zijn team Soudal-Quick Step. De Belgische kampioen toonde zich in een elitesprint in de eerste rit van Parijs-Nice de snelste man van het pak. Merlier stak na de finish vooral de loftrompet voor zijn ploegmakkers. "Ze geloofden echt in mij en leverden perfect werk", klonk het.