Arnaud De Lie tijdens cooling down: "Perfecte sprint van Tim Wellens. Euh, Tim Merlier"

Bij de rode vod zat Arnaud De Lie veel te ver, maar na een indrukwekkende inhaalbeweging finishte hij nog 5e in de openingsrit van Parijs-Nice.

Bij CyclingPro.net deed de jongeling zijn verhaal terwijl hij zat te hijgen op de rollen aan de ploegbus.

"Het klimmetje op 20 kilometer van de finish was lastig. Je moest goed vooraan zitten, maar dat was niet het geval. Gelukkig reed een vrij ruime groep weg. De samenwerking was er ook niet goed", begon hij zijn uitleg.

"Met de ploeg zijn we kalm gebleven en konden we terugkeren. Daarna was het de perfecte sprint voor Tim Wellens. Euh, Tim Merlier", kon De Lie zelf lachen met zijn tongslipper.

Maar ook bij zijn aanpak van de sprint was er een lapsus. "Ik ben blij met het werk van de ploeg. We wilden vroeg vooraan zitten. Euh, niet te vroeg."

"Ik had nog beter kunnen doen als ik niet had moeten remmen, een plaats of 3. Maar anderhalve fiets op Tim Wel... - euh Merlier - is niet zo slecht."