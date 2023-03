Tim Merlier opent ook Parijs-Nice, Tadej Pogacar valt aan en pakt seconden

De 1e rit van Parijs-Nice in een notendop:

Tadej Pogacar verwent, Jonas Vingegaard pakt niet over, Tim Merlier heeft het laatste woord

De openingsrit van Parijs-Nice heeft altijd iets in petto en Tadej Pogacar had wel trek in de geaccidenteerde finale.

Een muurtje op 20 kilometer van de finish lokte hem al voorzichtig uit zijn kot, de laatste knik op 5,5 kilometer van de aankomst was het ideale lokmiddel om fors aan de boom te schudden.

De 6 bonificatieseconden op de top werkten namelijk als een rode lap op een stier en Pogacar voltooide zijn missie, maar zijn honger was nog niet gestild.

Hij staakte zijn inspanning niet, maar ging met Jonas Vingegaard - die geen seconden kon oprapen - en Pierre Latour op pad.

De Deen nam echter niet over en neutraliseerde Pogacar. Uit schrik voor meer seconden aan de finish of schermde hij vooral met sprintploegmaat Olav Kooij?

De massasprint kwam er dus toch en daarin pakte Tim Merlier het clever aan. Hij liet Bora-Hansgrohe inschuiven en kwam daarna onhoudbaar uit het zog van Sam Bennett en Kooij.

Merlier was veruit de snelste en een fotofinish was compleet overbodig, maar vanuit de achterhoede was de sprint van Arnaud De Lie ronduit imposant. Hij kwam evenwel niet verder dan de 5e plaats.