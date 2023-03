"Een ploegentijdrit die er eigenlijk geen is": Parijs-Nice kiest voor experiment tegen de klok

Is het nu een ploegentijdrit of niet? Parijs-Nice past de spelregels vandaag aan en laat de tijd van de eerste renner per ploeg doorwegen. Hoe spring je om met een collectieve discipline in een individueel jasje? "Ik denk dat enkel de slotfase een beetje zal verschillen", voorspelt Tadej Pogacar.

Interne strubbelingen bij UAE Team Emirates? Een conflict met RCS, de organisator van de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico? Of privéperikelen? De voorbije dagen regende het mogelijke verklaringen voor de opvallende bocht die Tadej Pogacar dit voorjaar neemt. Geen klassieke degustatie met de thuismatch van zijn team en het Italiaanse luik, wel een Spaans menu en Parijs-Nice. Verandering van spijs doet eten, argumenteerde Pogacar, die na twee eindzeges in de Tirreno ook wel eens van de Franse evenknie wilde proeven. Een combinatie met de Strade Bianche is dan sowieso al gekkenwerk, al heb je met Tim Wellens zowaar toch een waaghals die de twee koersen aan elkaar lijmt. Neen, Pogacar wilde zich optimaal klaarstomen voor de clash met Jonas Vingegaard en wilde vooral de ploegentijdrit van 32,2 kilometer (met slechts 170 hoogtemeters) tot in de puntjes voorbereiden.

De 3e etappe van Parijs-Nice: een ploegentijdrit.

De individuele tijden worden in rekening gebracht

Na enkele jaren "persona non grata" te zijn geweest lijkt de ploegentijdrit terug van weggeweest. In de UAE Tour werd de Team Time Trial (TTT) opgediend, in Parijs-Nice is het dinsdag voor het eerst sinds 1993 van dattum. Een ploegentijdrit op de derde dag van een rittenkoers heeft sowieso al een risicovol tintje, want niet zelden zijn teams al gehavend na de eerste nerveuze en hectische dagen op Franse bodem. Al valt het in deze editie heel erg mee. Maar organisator ASO gaat nog een stapje verder en heeft de klassieke formule van een TTT herschreven. In dat gebruikelijke format bundelt elke formatie de krachten en stopt de tijd wanneer de vierde renner (of de derde of vijfde, afhankelijk van de grootte van de teams) over de finish rijdt. Vandaag zal de klok stoppen als de eerste coureur van een team over de witte lijn bolt. Die chrono legt de dagwinst vast, maar voor het algemene klassement gelden alle individuele tijden. Wie gelost wordt, krijgt die tijd dus ook helemaal aangesmeerd. En ook de tijdslimiet blijft van kracht.

In de UAE Tour won Soudal-Quick Step de ploegentijdrit.

Sprint aantrekken?

Waarom heeft ASO de reglementen als het ware herschreven? Parijs-Nice wordt al eens beslist met seconden en een dominant team zou bij een klassieke ploegentijdrit het algemene klassement kunnen gijzelen tot en met de slotdag. "We willen vermijden dat één team met het merendeel van zijn renners bovenaan het klassement staat", verwoordde koersdirecteur François Lemarchand de intenties bij de voorstelling van het parcours begin januari. "Het wordt interessant om te zien welke tactiek de ploegen zullen hanteren." "Ik kan me een scenario inbeelden waarbij nog maar twee renners van een team de slotkilometer ingaan, waarna de ene dan de sprint voor de andere lanceert."

We willen vermijden dat één team met het merendeel van zijn renners bovenaan het klassement staat. koersdirecteur François Lemarchand

Jumbo-Visma tijdens de UAE Tour.

"Het zal redelijk saai zijn"

Bij een ploegentijdrit is tactiek altijd een belangrijk facet. Wat is het pacing plan? Hoe ziet de volgorde van de renners eruit? Hoe spring je om met de zwakke schakels? Wie offert zich op in de beginfase? Blijf je zo lang mogelijk samen of drop je al sneller pionnen? In onze podcast Wielerclub Wattage haalden ze vorige week de schouders een beetje op bij het concept van ASO. "Wegrijden is niet de bedoeling", zei Jan Bakelants stellig. "Je kunt wel je strategie veranderen: je zegt dan dat de rest zich moet leegrijden en dat de kopman in de laatste 10 kilometer solo kan gaan." "Het zal redelijk saai zijn", schatte Tom Boonen in. "Het wordt waarschijnlijk een gewone ploegentijdrit waarbij de kopman dan in de laatste kilometer wegrijdt van zijn ploegmaats." Al is dat geen evidentie, zegt de meervoudige wereldkampioen ploegentijdrijden. "Je rijdt 70 km/u. Probeer dan maar eens weg te rijden, hé. Dan mag je nog de beste van de wereld zijn." Het deed ons panel terugdenken aan de F1-start van enkele jaren geleden in de Tour de France. De beste klassementsmannen mochten in 2018 vooraan starten in vakken zoals bij de startgrid van een F1-race. "Wat een sof", herinnerde Jan Bakelants zich. "Alsof de leider er belang bij had om aan te vallen toen de vlag naar beneden ging."

Slechts één kopman

Terug naar UAE, het kamp van Tadej Pogacar, waar men de opdracht van vandaag toch onder het vergrootglas heeft gehouden. "De tactiek zal niet veel verschillen met het normale format", vertelde de Sloveen daags voor de start van Parijs-Nice. "Ik denk dat enkel het slot anders zal zijn en je als kopman misschien alleen aankomt." Krijgen we dan een lange lead-out richting de vod zoals je ook bij sommige sprintdisciplines op de piste ziet?

De inspanningen van de kopman moeten tot het minimum beperkt worden zodat hij in het slot nog voluit kan gaan. De ploegmaats moeten hun tank dan legen in een eerdere fase. Matxin Fernandez, ploegmanager UAE

Ploegbaas Matxin Fernandez legde bij Cyclingnews uit dat de TTT alvast bepalend is geweest in de samenstelling van zijn team. "Je kunt nu maar één leider hebben binnen je ploeg", verkondigde de Spanjaard. Het verklaart waarom de vele talloze schaduwkopmannen van UAE niet in deze Parijs-Nice koersen: geen wisselstukken als Joao Almeida, Adam Yates, Juan Ayuso, Jay Vine of Brandon McNulty. "Het is een ploegentijdrit die er eigenlijk geen is. Het beïnvloedt de coördinatie van je groep en het evenwicht tussen aerodynamica en kracht." "Je moet er vooral voor zorgen dat je spilfiguur zo fris mogelijk het laatste gedeelte van deze etappe bereikt, een beetje zoals bij een individuele tijdrit." "Zijn inspanningen moeten tot het minimum beperkt worden zodat hij in het slot nog voluit kan gaan. De ploegmaats moeten hun tank dan legen in een eerdere fase."

Bouwt UAE aan de succesformule in Parijs-Nice?

José De Cauwer zag hoe de ploegentijdrit zondag en maandag al in de koker van Pogacar zat te borrelen. "We hebben nu al een ander koersgedrag gezien van hem, want zonder ploegentijdrit zou hij veel minder werk in die tussensprints gestoken hebben", zegt onze commentator. "Hij was dus al aan het anticiperen met die 12 seconden en waarschijnlijk zal dat ook niet voldoende zijn om het verlies te compenseren tegenover Vingegaard. Het heeft dus nu al een impact gehad."

"Voor iedereen een finish in de laatste 5 kilometer"

Wie de blokken van de 2 favorieten bestudeert, komt tot de conclusie dat Jumbo-Visma een beestachtige equipe heeft samengesteld die als een pletwals over dit parcours kan razen. Welke strategie heeft tijdritgoeroe Mathieu Heijboer uitgetekend voor de wespen? Laten ze de ketting zo lang mogelijk geolied draaien of organiseren ze een afvalling waarbij ook schakels zoals de wereldkampioen tijdrijden hun ego aan de kant moeten zetten ten faveure van de Deense kopman? Bij Cycling Weekly oordeelde voormalig uurrecordhouder Alex Dowsett: "Tot 10 kilometer voor het einde moet je samenblijven. Ik zou iedereen in mijn team een finish geven in de laatste 5 kilometer." "De meest efficiënte tactiek is je kopman afzetten in de laatste 500 meter. Misschien heeft hij dan al een stukje van het werk gedaan. Dat hangt af van hoe goed hij is in dit onderdeel en hoeveel energie hij wil sparen voor het vervolg van deze Parijs-Nice." "Jonas Vingegaard is een wapen op zijn tijdritfiets. Voor hem zal het nuttig zijn om mee rond te draaien." "Een kopman die niet goed is tegen de klok, kan wat langer beschermd worden. Maar als je met meer dan één renner finisht, dan is dat eigenlijk een beetje verspilling."

De sterkte van de ploeg weegt nog altijd door en je mag nooit echt sprinten, want dan rijd je elkaar in de vernieling. Maar voor sommigen ligt de aankomst veel vroeger. José De Cauwer

José De Cauwer legt het verhaal neer met een vergelijking met de ploegenchrono in de UAE Tour enkele weken geleden. "In de UAE Tour deed Remco Evenepoel in het slot nog een ultieme inspanning, maar hij moest nog enkele makkers meenemen. Dat is nu dus niet aan de orde." "Ik denk niet dat ze bij Jumbo Vingegaard aan zijn lot zullen overlaten in het slot, maar nog eens een lange beurt doen zoals Tim Merlier in die UAE Tour en dan opzij, dat zullen we ook nu zien." "De sterkte van de ploeg weegt nog altijd door en je mag nooit echt sprinten, want dan rijd je elkaar in de vernieling." "Maar voor sommigen ligt de aankomst veel vroeger en ik denk dat de winnaar 10 seconden sneller kan zijn dan bij de klassieke formule met z'n vieren."

Jumbo-Visma UAE Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Edoardo Affini Rui Oliveira Rohan Dennis Mikkel Bjerg Tobias Foss Felix Grossschartner Olav Kooij Domen Novak Jan Tratnik Matteo Trentin Nathan Van Hooydonck Tim Wellens

Is dit dan een nagelnieuwe formule? Niet helemaal. In de Ronde van de Middellandse Zee werd er in 2004 al eens geëxperimenteerd. De laatste etappe eindigde op de Mont Faron en had een gelijkaardige formule: een ploegentijdrit waarbij de individuele chrono in rekening werd gebracht. Een echte referentie voor vandaag is het niet, aangezien dat uiteindelijk een halve klimtijdrit van 26 kilometer was. Voor de volledigheid: Jörg Jaksche won de rit voor ploegmakkers Ivan Basso (z.t.) en Jens Voigt (+41").