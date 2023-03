Wat nu met Red Lions na vertrek van 2 assistenten? "Misschien is nieuwe wind niet slecht"

"McLeod zal in Hamburg een soort superviserende en adviserende rol hebben. Hij moet de coach en de technische staf begeleiden en een nieuwe cultuur installeren. Dat zal hij nu enkele maanden doen. Een samenwerking op langere termijn was op dit moment nog niet aan de orde."

Zien we McLeod na die periode gewoon weer terug bij de Red Lions? "Het is geen break-up", benadrukt Geerts. "De Red Lions liggen Shane McLeod nog altijd na aan het hart en hij woont nog altijd in Antwerpen. Ik denk dat hij nu vooral nood had aan een nieuwe uitdaging."

"Of hij gemist zal worden? McLeod was niet alleen belangrijk voor de motivatie, maar was ook een van de grondleggers van de zoneverdediging en zonepress van de Red Lions. Hij zette het allemaal even op punt. Daar was hij toch heel belangrijk voor. Hij is ook een kei in analyseren en aanpassen in wedstrijden."

"Maar misschien is het na 8 jaar met dezelfde mensen ook eens niet slecht dat er eens een nieuwe wind waait. Na het WK, waar België zilver pakte, was het misschien wel nodig om wat dingen te veranderen. Al had iedereen wel verwacht dat de Red Lions met deze staf zouden doorgaan tot de Spelen van Parijs in 2024."