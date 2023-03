Shane McLeod stopt opnieuw bij de Red Lions, ook assistent Craig Fulton vertrekt

McLeod is een cruciale pion in het succes van het Belgische mannenhockey. De Nieuw-Zeelander loodste de Lions naar een resem medailles op grote toernooien, met onder anderen een wereld-, een Europese en een olympische titel.

Na het gouden succes op de Spelen van Tokio nam hij afscheid van België, om even later als assistent-consultant terug te keren in steun van bondscoach Michel van de Heuvel.

Nu slaat McLeod dus opnieuw de deur van de Lions achter zich toe. Hij wordt sportief adviseur bij Polo Hamburg, een middenmoter in de Duitse Bundesliga.

Naast McLeod vertrekt met Craig Fulton ook de andere assistent-bondscoach. De Zuid-Afrikaan wordt bondscoach bij India, een topnatie in het hockey en het nummer zes op de wereldranking.

Fulton is ook de huidige hoofdcoach van de Belgische topploeg Dragons, waar hij nog twee maanden aan de slag zal blijven. Vorig jaar was Fulton nog aan de slag bij Racing, waarmee hij Belgisch kampioen werd.