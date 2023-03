Van Vleuten: "Het moeilijkste is eigenlijk de plaatsing voor de grindsectoren"

Zeven keer deelgenomen, twee keer gewonnen en telkens in de top tien geëindigd. Je zou voor minder geneigd zijn om te zeggen dat de Strade Bianche op het lijf is geschreven van Annemiek van Vleuten.

Toch is de Nederlandse het daar niet helemaal mee eens. "Het is best explosief, dus niet helemaal, maar door de hoogtemeters en de afstand wordt het wel vaak zwaar."



"Persoonlijk vind ik de grindstroken ook niet het lastigste, eerder de plaatsing voor elke grindsector."

Uit de verkenning heeft ze alvast onthouden dat het geen heel stoffige editie wordt. "Ik won ooit de zomereditie en toen zag je echt geen hand voor je ogen. Nu ligt het grind er wat vaster bij."