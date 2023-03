Spion in het peloton: "Decathlon-fiets kan beslissend zijn voor toekomst van Naesen"

Daags voor de Strade Bianche geeft onze spion - een anonieme profrenner - een inkijkje in het peloton. Over het belang van een goede koersfiets, een nieuwe machtsontplooiing van Jumbo-Visma in de Strade en een geprikkeld Trek-Segafredo.

Ik hoorde in de podcast Wielerclub Wattage een interessant gesprek over onze fietsen. De verschillende kwaliteit van de fietsen is een thema dat enorm leeft in het peloton. Het beïnvloedt ook meer en meer de keuze van een renner om wel of niet bij een bepaalde ploeg te rijden. Volgens de geruchtenmolen gaat AG2R volgend jaar zijn BMC-fietsen ruilen voor fietsen van Decathlon. Afwachten wat dat zal geven. Oli (Naesen) is einde contract bij AG2R en zal zijn beslissing laten afhangen van het materiaal... Het is algemeen geweten dat Franse ploegen liever geld besteden aan hoge lonen dan aan goede fietsen. Maar een goede fiets zorgt wel voor een beter moreel. Ik ga bijvoorbeeld veel liever met een Ferrari rijden dan met een Volkswagen Polo van 10 jaar oud. Met een fiets is dat juist hetzelfde: hoe beter de kwaliteit, hoe gemotiveerder je bent om op je fiets te kruipen.

Ik hoorde in de podcast ook dat Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates niet over de beste fiets beschikt. Dat wil ik toch wat nuanceren. Pogacar en co rijden sinds dit jaar met een nieuwe en betere Colnago-fiets, ze zijn overgeschakeld van Campagnolo naar Shimano en rijden met ENVE-wielen. Beter materiaal dus en dat merk ik ook in koers. De hele UAE-ploeg heeft nog een stap vooruitgezet. Kijk maar naar een Rui Oliveira, die er in het openingsweekend telkens mooi tussen fietste.

Rijdt Naesen volgend seizoen met een Decathlon-fiets?

"Tiesj is niet per se gefocust op 2e zege in Strade"

Ook Jumbo - Visma rijdt met topmateriaal. In de Strade Bianche verwacht ik weer een collectieve machtsontplooiing van de geel-zwarte brigade. Oké, behalve Tiesj Benoot lijkt de Strade-ploeg op papier niet uitzonderlijk sterk met Hofstede, Hessmann, Vader, Van der Sande, Leemreize en Valter. Maar als je bij Jumbo-Visma rijdt, kan je altijd iets meer. Valter is trouwens uit de Giro-ploeg gehaald om subkopman te zijn in de Ardennen-klassiekers. En Leemreize vind ik een beresterke coureur. Tiesj zal morgen sowieso proberen mee te gaan met Van der Poel, Alaphilippe en Pidcock. Al denk ik niet dat hij per se gefocust is op een 2e zege in de Strade Bianche. Tiesj is vooral blij dat hij na zijn zware val in San Sebastian van vorig jaar weer een stabiel en secuur voorjaar rijdt. De absolute topfavoriet is natuurlijk Mathieu van der Poel. Hij rijdt altijd op intuïtie en in een koers zoals de Strade Bianche pakt dat meestal goed uit. Eigenlijk is de Strade de koers die het meest op zijn lijf geschreven is.

Benoot won zondag een ezeltje in Kuurne-Brussel-Kuurne.

"Trek-Segafredo kan een opkikkertje gebruiken"

Quinn Simmons zal er morgen ook dicht bij zijn. Volgens zijn ploegmakkers bij Trek - Segafredo is de Strade Bianche voor hem de koers van het jaar. Fysiek is Simmons een monster. In de media wordt hij vaak omschreven als een bad boy, maar ik zou hem veeleer nonchalant noemen. Al ben ik Simmons nog niet vaak tegengekomen in het peloton. Zijn team kan wel een opkikkertje gebruiken, want het openingsweekend van Trek-Segafredo kan je moeilijk goed noemen. In Le Samyn heeft Edward Theuns ook nog eens naast een uitgelezen kans gegrepen. Zijn ploeg was nochtans dominant met onder meer Jasper Stuyven, Otto Vergaerde en Daan Hoole. Trek-Segafredo rijdt goed in ploegverband, maar dat topresultaat ontbreekt. Aan Mads Pedersen om daar verandering in te brengen vanaf Milaan-Sanremo.