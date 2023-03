Scheidsrechtersbazen slaan Mea culpa en kondigen nieuw initiatief aan: "Refs zullen uitleg geven op maandag"

Het Referee Department begrijpt dat er de afgelopen dagen veel kritiek was. Wat zich sinds vorige zondag heeft afgespeeld, is voor niemand een goede zaak.

"In het geval van Zulte Waregem was de beslissing op basis van het beeld dat de VAR op dat moment had, te begrijpen."

"Soms willen we als videoref te snel gaan om het spel niet te lang te onderbreken. We hebben daarom herhaald aan onze scheidsrechters, dat een juiste beslissing het belangrijkste is. Daarvoor mogen ze hun tijd nemen", voegde Layec toe.

"In het geval van Buchanan maakte de VAR een foute beslissing. Hij heeft niet voldoende tijd genomen om de fase te beoordelen. Dat is niet volgens het protocol en zou niet mogen gebeuren", zei scheidsrechtersbaas Fandel.

Geen sprake van failliet van de VAR

Het Referee Department hoopt dat iedereen beseft dat achter de VAR mensen zitten. In de commotie van de afgelopen dagen zijn grenzen overschreden.

"Ik kan niet zeggen dat het momenteel goed gaat met Kevin Van Damme (VAR tijdens Club Brugge - AA Gent)", zei Bertrand Layec. "Ik weet dat er in sport grote financiële en sportieve belangen spelen, maar het menselijke zou toch op de eerste plaats moeten komen."

Er is volgens de top van de scheidsrechters helemaal geen sprake van het failliet van de VAR.

"In het algemeen kunnen we tevreden zijn. Sinds speeldag 1 zijn er door de VAR 18 fouten gemaakt" duidt Herbert Fandel. "Als we vergelijken met andere landen dan werkt de VAR in België goed."

Er speelt volgens de Duitse ex-topscheidsrechter een vertrouwensprobleem in ons land. "Voetbal is in elk land emotie, maar ik heb wel het gevoel dat het vertrouwen in België in scheidsrechters een beetje anders is als gevolg van wat hier vier jaar geleden (het voetbalschandaal) gebeurd is."

"Ik wil iedereen in het Belgische voetbal vragen om geen grenzen te overschrijden", een subtiele verwijzing naar de uitspraken van Hein Vanhaezebrouck en Mbaye Leye.