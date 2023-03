Jumbo-Visma verrast en stuurt Roglic met Van Aert naar Tirreno-Adriatico: "Starten zonder druk"

Normaal begon Roglic zijn seizoen pas in de Ronde van Catalonië, maar de drievoudig winnaar van de Vuelta komt nu toch vroeger in actie.

Roglic, die de Tirreno-Adriatico won in 2019, gaat zonder verwachtingen van start. "Primoz heeft hard gewerkt en is klaar", klinkt het bij sportief directeur Merijn Zeeman.

"Racen is de volgende stap in de opbouw richting zijn doelen. Hij zal starten zonder druk of resultaten in gedachten."



Voor Roglic wordt het zijn eerste optreden sinds die noodlottige Vuelta in september. De Sloveen legde toen Remco Evenepoel het vuur aan de schenen, maar ging onderuit in de slotsprint en moest opgeven door fysieke (en mentale) letsels.

Met Wout van Aert en Tiesj Benoot zullen ook twee Belgen de kleuren van Jumbo-Visma verdedigen.