Van den Bergh kan geen vervolg breien aan fantastische 1e ronde in Premier League

Van den Bergh schudde nog even zijn beentjes los voor zijn openingsduel tegen Masters-winnaar Chris Dobey, maar ook zijn werparm was duidelijk opgewarmd.

Dancing Dimi haalde een geweldig niveau in de eerste ronde in Exeter en liet Dobey geen schijn van kans. Met twee fantastisch finishes - 140 en 121 - boekte hij zijn ticket voor de halve finales: 6-3.

Zo geweldig Van den Bergh gooide in zijn eerste ronde, zo teleurstellend was het vervolg. "The Dreammaker" kwam maar niet onder stoom tegen Jonny Clayton en moest uiteindelijk met 2-6 het hoofd buigen.

Clayton verloor de finale op de vijfde avond van de Premier League tegen man in vorm Michael van Gerwen: 6-3. De Nederlander boekte zijn tweede succes op een rij en verstevigt zo zijn leidersplaats.