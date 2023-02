Premier League darts: Dimitri Van den Bergh struikelt in Dublin over Gerwyn Price

Dimitri Van den Bergh had vorige week, in Glasgow, nog de finale gehaald op de 3e avond van de Premier League darts. In Dublin stond hij voor het eerst tegenover Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021.



Zoals altijd voelde Van den Bergh zich als een vis in het water met een enthousiaste mensenzee in zijn rug. Hij begon er meteen aan met een break (omdat Price die leg mocht beginnen), al was de vreugde van korte duur: Price brak meteen terug.



De Welshman nam het commando over en liep uit tot 3-1. Van den Bergh wankelde en leek rijp voor een afslachting.



Maar met een bull's-eye-finish op het juiste moment knokte Van den Bergh zich weer in de match. Plots stond het 4-4.



Vechtjas Price liet opnieuw zijn tanden zijn. Met twee 180's na elkaar flirtte hij met een ninedarter, maar dat snoepje werd het Ierse publiek onthouden.



Price haalde de leg wel binnen en maakte het vervolgens op zijn eigen leg af: 6-4 eindstand.