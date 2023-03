Pro League praat met KBVB over VAR: "Waarom geen proefproject zoals in hockey?"

De Pro League voelt zich erg betrokken partij: "Wij zijn er voor de fans, de clubs en de spelers en die hebben ontzettend veel vragen over hoe VAR-beslissingen - en dan zeker recentelijk - genomen zijn."



"Wij vinden het belangrijk dat de vragen van onze clubs op zijn minst worden beantwoord door de KBVB. Daarom had ik de voorbije dagen herhaaldelijk contact met Peter Bossaert (CEO van KBVB, red)."



Daarbij haalt Parys 3 punten aan. "Die antwoorden zijn één. Ten tweede stellen we voor dat de fans, spelers en clubs in de toekomst weten waarom er een VAR-check wordt aangevraagd. Vandaag is het vaak niet duidelijk waarom er een interventie is."



"Daar willen we vanaf. We denken dat het spel gebaat is bij duidelijkheid voor iedereen."



"Ten derde willen we dat er, op een verstandige manier weliswaar, meer inzage wordt gegeven in de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR."