FA Cup: United zet scheve situatie recht, vierdeklasser wipt Lavia, Kompany is 2 keer blij

Jonge Garnacho redt vel van United

Nadat Benrahma kort na de rust met een geweldige krul de score had geopend op Old Trafford, zag het er even naar uit dat ploeg-in-vorm United na de League Cup zeker niet de FA Cup zou winnen.



Maar de thuisploeg - vooruitgestuwd door een fantastisch publiek - draaide de rollen nog om. De VAR keurde de gelijkmaker van Casemiro af, waarna United wat hulp nodig had van Aguerd, die een corner van Fernandes in eigen doel kopte voor de gelijkmaker.



Manchester had nog ruim 10 minuten om verlengingen te vermijden en dat lukte dankzij de jonge Argentijn Garnacho, die zijn dikke match met de 2-1 bekroonde. Hij draaide van in de 16 de bal mooi voorbij de verbouwereerde doelman Aréola. Fred zette nog de kers op de taart met de 3-1 in de laatste extra minuut.

Kompany juicht in 91e minuut

Burnley beleeft een droomseizoen onder Vincent Kompany, het staat stevig op kop in de tweede klasse en is nu ook bij de laatste 8 in de FA Cup. Al ging het niet vanzelf tegen derdeklasser Fleetwood Town.



Burnley domineerde, maar zag zijn veldoverwicht niet beloond met goals. Op slag van rust vielen de bezoekers ook nog eens met zijn tienen. Maar dat maakte het niet makkelijker. Pas in het absolute slot verzekerde Roberts Kompany's team van de winner: hij scoorde fraai met de hak.



En de avond werd nog mooier voor Kompany na de loting: hij werd gekoppeld aan zijn leermeester Pep Guardiola en Manchester City, de ploeg waar hij een decennium het mooie weer maakte.

Roberts scoort met de hak.

Tweedeklasser Sheffield verrast Tottenham

Ook Sheffield United, rivaal van Burnley in The Championship, plaatste zich voor de volgende ronde na een 1-0 tegen Tottenham.



In een matige wedstrijd kreeg Tottenham de beste kansen om te scoren, maar het was Sheffield dat 10 minuten voor tijd op voorsprong kwam na een knappe individuele actie van Ndiaye.



De bezoekers gingen naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar vond die niet meer. Een ferme tegenslag in een open FA Cup. Bij de laatste 8 blijven nog maar 2 echte topploegen over. Het is al het 4e jaar op een rij dat Tottenham er in bij de laatste 16 uitgaat.