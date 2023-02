Toptalent van Trek-Segafredo schiet kat van minister dood en wordt verketterd, team legt schorsing op

Hij richtte het wapen eerst op een verkeersbord, maar vervolgens op een langsrennende kat. Jammer genoeg was het meteen een dodelijke voltreffer in het hoofd van het diertje.

Het opmerkelijke feit gebeurde in juni 2022. De wielrenner probeerde toen vanuit een raam zijn nieuwe luchtbuks-geweer (een kogel wordt door gecomprimeerd gas of lucht naar buiten geduwd) uit.

Ik was ervan overtuigd dat het wapen niet dodelijk was.

"Ik geef toe dat ik één schot loste op een kat en tot mijn verbazing raakte dat het dier echt", citeren Italiaanse media de wielrenner. "Ik had geen intentie om de kat te doden, ik was er zelfs van overtuigd dat het wapen niet dodelijk was.”

Verketterd

Trek-Segafredo: "20 dagen niet koersen en geen salaris"

Van zijn ploeg Trek-Segafredo krijgt Antonio Tiberi er nog een extra straf bovenop. De Italiaan moet (minstens) 20 dagen loon inleveren. Bovendien wordt hij de komende weken weggehouden van de Italiaanse koersen die hij had moeten rijden.

"De ploeg zal het deel van het salaris dat Antonio niet krijgt aan een liefdadigheidsinstelling voor dieren schenken", laat de ploeg nog weten. "Als het nodig zou zijn, ondernemen we nog meer acties."

"We willen daarnaast herhalen hoe ontgoocheld we zijn in het gedrag van Antonio. We streven ernaar onze renners niet alleen als atleten, maar ook als mensen te doen groeien."

"We zullen er met Antonio aan werken dat hij beter wordt opgevoed en verwachten van hem dat hij de nodige stappen neemt om zijn berouw te tonen en een beter mens te worden."